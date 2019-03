Padres de Katy Winter: La salud mental es una epidemia que no hemos sido capaces de controlar

En conversación con el Ciudadano ADN, los padres de Katy Winter, Evanyely Zamorano y Emmanuel Pacheco, hablaron sobre los desafíos que están tomando con la Fundación Summer para el día del ciberacoso, este 14 de marzo.

La iniciativa busca encontrar nuevos métodos para detectar tempranamente los síntomas del acoso y la depresión en los jóvenes, además de generar conciencia sobre el ciberacoso. Su padre explica que "la salud mental en Chile es una de las mayores epidemias que no hemos sido capaces de controlar".

Esto es reafirmado por la madre de Katy, quien cuenta cómo piden ayuda a otros niños y niñas para identificar preventivamente estas situaciones. "Los niños nos dicen que si uno le cuenta lo que le pasa a los papás es porque lo está pasando mal. Eso hay que multiplicarlo por diez o quince veces, porque para que uno lo diga es demasiado y hay que ser muy valiente", explicó.

Ambos padres también hacen un llamado a poner atención a las primeras señales como el aislamiento, el no querer ir al colegio o no juntarse con sus compañeros de curso.

Pacheco revela, además, que este proyecto está muy influenciado por la memoria de su hija, donde explica que "ya no podemos salvar a nuestra hija y todos los días la extrañamos. Pero eso nos da fuerza para salvar a otros y salvando a otros me están salvando a mí".

Los padres de Katy se mostraron contentos de encabezar el Festival Convive, que se celebrará este Día del Ciberacoso en diversos puntos del país. Esto debido a que, como explica su padre, "la música siempre ha estado atrás como la música de fondo y es muy potente como podemos usarlas para cambiar la cultura", aludiendo al sueño de su hija de ser cantante.

La conversación finalizó con la presentación de una canción de Katty Summer póstuma a su muerte, que lleva por nombre "I Don’t Want To Say Goodbye" y fue producida por Enzo Massardo.