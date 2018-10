Padre e hija hacen playback de "Girls Like You" y Maroon 5 los felicita

Un video de un padre y su hija haciendo un tierno playback de la canción Girls Like You de Maroon 5 se ha viralizado en las distintas redes sociales.

Esto, porque la madre de la pequeña captó el momento justo en que su esposo y la niña se pusieron de acuerdo para cantar el tema interpretado por Adam Levine, cautivando a cientos de seguidores en Instagram, Facebook y YouTube.

El video de ambos es simplemente tierno, la felicidad de la pequeña muestra lo bien que lo están pasando y la complicidad que existe entre ellos.

Al parecer, la niña se sabe de memoria la canción, ya que el movimiento de sus labios va acorde a la letra de Girls Like You, mientras que su padre no se queda atrás y se une al juego de playback que sorprendió a todo el mundo, incluso a los mismos integrantes de la banda.