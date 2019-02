Padre de Paloma Mami contó cómo fue la niñez de su hija en Nueva York

Paloma Mami es una de las cantantes chilenas más populares del momento y pese a tener dos singles, se ha convertido en todo un ícono del trap mundial.

Como se sabe, la artista creció en Nueva York en compañía de su madre, su hermana y su padre, Jorge Luis Castillo. Este último conversó con Las Últimas Noticias, donde contó que su hija "siempre ha sido muy creativa para todas sus cosas. Desde chiquitita que quería vestirse diferente a las otras niñitas, para los trabajos del colegio siempre se preocupaba de hacer algo distinto. Siempre tuvo mucha habilidad manual, todavía dibuja muy bonito".

"Le gustaba (cantar). Debe haber tenido unos ocho años cuando le regalamos un piano eléctrico para que pudiera llevarlo a todas partes. Inmediatamente se puso a cantar sus propias versiones de canciones (conocidas), les cambiaba el tono, la melodía", agregó Castillo.

También reveló que Paloma odiaba ser grabada mientras cantaba y que no sólo es buena en la música, ya que cuando niña la trap star fue muy deportista. "Le gustaba mucho el fútbol, la puse en un equipo de niñitas los fines de semana y era muy talentosa. Era la que jugaba de delantera y hacía los goles", reveló.

Jorge Luis se refirió además a la aparición de su hija menor en una publicidad en Times Square, expresando que "cuando me avisó que pasaría eso (publicidad en Times Square), se me cayeron las lágrimas. No creía que estuviera pasando tan pronto. Eso era también lo increíble, que tantas personas creyeron en ella al mismo tiempo y sin dudarlo".