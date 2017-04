Padre de Cuba Gooding Jr. muere en extrañas circunstancias

El padre del actor Cuba Gooding Jr, Cuba Gooding, falleció en extrañas circunstancias en Los Ángeles (EE.UU.).

Según TMZ, al hombre de 72 años lo encontraron sin vida en su auto, el cual se encontraba estacionado en Woodland Hills.

De acuerdo al medio, las autoridades no todavía no han revelado cuál fue la causa de su fallecimiento, pero no descarta que fuera por a una sobredosis.

Gooding fue parte del grupo de soul "The Main Ingredient", el cual alcanzó la fama en los años setenta.