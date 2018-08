Padre causa furor en la web tras hacer un honesto currículum para su hija

Un currículum realizado por un padre para su hija causó furor en el Reino Unido, ya que es tan malo lo que dice, que es casi imposible que le den trabajo en algún lado a la joven si decidiera presentarlo.

El padre de Lauren Morre quiso ser completamente sincero en cuanto a las capacidades de su hija, aunque nadie contaba que sólo escribiera cosas negativas o que deba mejorar mucho su retoña para poder ser seleccionada en algún empleo.

Entre las experiencias laborales de la joven de 16 años, su padre detalló que había tenido dos trabajos, pero que lo que siempre hacía era "no escuchar", "estar en Facebook", "perder documentos de trabajo" y "repartir la información de nuestros clientes a estafadores".

Además, reveló que había sido asesora de jardinería, donde destacó que su experiencia se tradujo en "hacer hoyos en el suelo para buscar oro", "estropearlo todo", y "ser sucia".

Pero el hombre no se quedó ahí, ya que afirmó que entre sus habilidades estaban ser "floja" , "llegar tarde", "reacia a hacer cosas", "ignorante", "grosera", "odiar a la gente" y "ser la típica adolescente de 16 años".

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ