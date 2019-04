Pacto de Sangre: Televidentes arremetieron en contra de Feliciano por su violenta actitud

Este martes se emitió un capítulo de alto impacto de Pacto de Sangre, donde Gabriel finalmente le contó la verdad sobre la muerte de Daniela Solís a Feliciano, quien reaccionó de la peor manera.

Tras contar parte de lo sucedido, el policía actuó violentamente contra el profesor, amarrándolo en una silla mientras le preguntaba "¿Quién es el señor rojo?", respuesta que Gabriel no conocía. Obviamente, el comisario comenzó a desesperarse y quiso llevar al personaje de Macaya al cuartel, pero Inés lo frenó para que éste pudiera relatar con detalles lo sucedido en la despedida de soltero de Rai.

Al finalizar el episodio, los tuiteros criticaron una vez más la actitud de Feliciano, principalmente por su falta de raciocinio para atar los cabos sueltos de la extensa investigación.

Recordemos que Pacto de Sangre se encuentra en su recta final, por lo que faltan sólo días para saber qué es lo que sucederá con Trinidad, Marco, Benjamín, Gabriel y Raimundo.

Feliciano es el peor comisario que he visto se paso CERO prudencia CERO estrategia vive divulgando todos los antecedentes de la investigación, cuenta sus sospechas, no busca pruebas en fin un desastre ! #LaConfesiónDeGabriel

Finalmente Feliciano no descubrió ni una wuea, tuvieron que decirle en su cara que mataron a Daniela sino la teleserie no termina nunca 🤦🏻‍♂️😂 #LaConfesiónDeGabriel pic.twitter.com/scGX2tNCL6

Todo odiábamos a Tapia en el fondo siempre tuvo razón, Feliciano se involucra demasiado en los casos y eso hace que no pueda mirar con objetividad las situaciones extremas. Mal ahí....por eso después pierde el control. #LaConfesiónDeGabriel

estoy tan enojada con la brutaldad policiaca de Feliciano que ya no me importa mucho si Benjamin lo mata o no!!#LaConfesiónDeGabriel