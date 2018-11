Pacto de Sangre: Se reveló la identidad del jefe de Karina y Vanesa

El capítulo de este lunes de Pacto de Sangre provocó una serie de comentarios a través de redes sociales, ya que revelaron la identidad del jefe de Daniela y Karina.

La tensa revelación se dio cuando Carmen siguió a Karina y llegó hasta la habitación en la que la joven baila para sus clientes. Tras encararla, ambas comenzaron a discutir, y cuando se encontraba pidiéndole explicaciones por la situación, alguien golpeó la puerta.

Tras insistir varios minutos, Carmen se escondió para no ser encontrada y la menor abrió la puerta para que entrara su jefe, Roberto, quien también está involucrado con los negocios de Marco.

Una vez dentro, el hombro manipuló a Karina para que no abandone su trabajo, aún cuando ella le ofreció pagar la gran deuda que mantenía con él. "No puedo dejar que se vaya una de mis mejores bailarinas. No tienes por qué estar asustada por lo que le pasó a tu amiga, eso es responsabilidad de unos locos que andan sueltos", indicó el hombre.

Mientras sucedía esto, Carmen escuchaba los detalles del negocio en el que estaba involucrada Daniela, y fue por esta razón que la mujer le ofreció ayuda a la niña para que pudiera salir del negocio sin mayores problemas.

La escena dejó a muchos de los televidentes sorprendidos, quienes a través de Twitter mostraron su asombro. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención es que nadie lo llamó Roberto, si no Perham, el querido personaje que Felipe Ríos interpretó en Romané de TVN.

Yo insisto que detrás del perham está el general. Este es solo un peón. #ElJefeDeKarina — 🌸🌺 kate 💐🌷 (@Muneca_12_) 13 de noviembre de 2018

El @Perham se va a poner weon!!!! Sabemos en que va a terminar esto 🤦🏻‍♀️😱😱 #ElJefeDeKarina — Vane Carrillo (@vanecarrilloga) 13 de noviembre de 2018

El doctor opera a las minas y se las entrega new al general para que el Perham administre la chara y el escudero las contacta Wuajajaja #ElJefeDeKarina — AGÉNOR (@markov_34) 13 de noviembre de 2018

Asi que el Perham es #ElJefeDeKarina pero el jefe de él es el @GeneralErra_CL .. — Lalo2.1 (@LaloMonsalves) 13 de noviembre de 2018

El Perham #ElJefeDeKarina, debe cachar que los ultimos que estuvieron con Daniela fue el Marcos y sus amigos, si el la contrato para la despedida, sera que sabe que ellos la mataron😱😱 — erika heimerl (@erika_hei) 13 de noviembre de 2018

El perham es un peon más, hay alguien más poderoso q el #ElJefeDeKarina — aleGcalderon (@aleGcalderon) 13 de noviembre de 2018