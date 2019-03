Pacto de Sangre: Josefa conmovió a los televidentes con mensaje sobre la violencia contra la mujer

Este lunes comenzó la recta final de Pacto de Sangre, la teleserie nocturna de Canal 13 que ha sido todo un éxito gracias a su misteriosa y oscura historia.

Y, retomando los capítulos que quedaron "suspendidos" por la semana festivalera, se pudo ver a Josefa aún internada en la clínica tras la brutal golpiza que le dio Marco, su marido.

En ese contexto, una de las escenas que más llamó la atención de los seguidores, fue cuando Josefa comenta con mucha tristeza a Trinidad, Maite y Gabriel que la agresión de su esposo no es justificable, ya que "uno no maltrata psicológicamente a la persona que ama, uno no lo cachetea, no le aprieta los brazos hasta dejarlos morados, no lo azota contra la pared, eso no es amor".

Dicho mensaje fue aplaudido por los televidentes que, a través de redes sociales, reaccionaron a las palabras del personaje interpretado por Loreto Aravena que, además, se enmarca en la semana del Día Internacional de la Mujer.

Además, en el capítulo Josefa puso la denuncia contra Marco, quien no aguanta la culpa e intenta quitarse la vida.

Josefa es hoy el rostro en una teleserie q siendo ficción muestra lo q viven muchas mujeres y hombres también sobre violencia física y psicológica .real para ambos lados como tb violencia infantil .un círculo grave y difícil de salir #marcoaladeriva — pamela santander (@Ppsanta) 5 de marzo de 2019

“Uno no maltrata psicológicamente a la persona que ama, uno no lo cachetea, no le aprieta los brazos hasta dejarlos morados, no lo azota contra la pared, eso no es amor”. Me conmovió hasta las lágrimas este monólogo de Josefa. #MarcoALaDeriva pic.twitter.com/IszW3qoBTa — Piangella Obrador💚 (@piaobrador) 5 de marzo de 2019

Qué gran verdad acaba de decir Josefa. En una situación de maltrato; tanto el victimario como la víctima terminan enfermos. Todo se vuelve un círculo vicioso.#MarcoALaDeriva — Mark (@diazmarco72) 5 de marzo de 2019