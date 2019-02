Pacto de Sangre: Gabriel grabó prueba que incrimina a Marco

Este jueves se emitió un nuevo e intenso capítulo de Pacto de Sangre, el que se robó la atención de todos los televidentes por el nuevo plan de Gabriel.

Desde que el enemigo de Marco regresó de España, se pudo ver cómo este planea una venganza junto a Inés por la muerte de Daniela Solís, donde la española tiene un rol clave, ya que lo convenció de conseguir la declaración de sus amigos para que paguen por el asesinato.

Todo esto luego de que Toselli amenazara y golpeara a Gabriel por acercarse a Josefa y aceptar el puesto de trabajo en el liceo que maneja la profesora.

Para vengarse, Gabriel se acercó a sus exmejores amigos para intentar conseguir una confesión de los otros tres hombres y así entregarla a la policía. Mientras todos discutían sobre los dichos de Feliciano, quien sospecha de Marco, el profesor sacó su teléfono y grabó la conversación.

Justo cuando comenzó a grabar, Marco se descontroló y arremetió contra su enemigo: "Desde que se murió esa mina, ha sido amenazarnos con que vas a contar toda la verdad. Y después te bajó el ataque de ética cuando supiste que la habíamos cortado en pedacitos y la esparcimos por todos lados. Y más encima me quieres cagar con mi mujer. Ese doble estándar moral me tiene hasta la coronilla. No te quiero ver nunca más".

Además, una de las escenas que más llamó la atención fue cuando Marco tuvo su "minuto de confianza", en el que utilizó varios chilenismos que captaron la atención de los televidentes, quienes una vez más lo felicitaron por su actuación.

#pactodesangre #quiéneres

opcion1: El celular de gabriel se quedo sin memoria y no grabó niuna weá

opcion2: se entera que es el papá de la guagua de josefa y se queda mutis

opción3: el #tontoweón con el benja y la trini (que dios la bendiga) se enteran de la grabacion y lo matan — el Mauro (@maurompm) 8 de febrero de 2019

Benjamín cacho que Gabriel estaba grabando .... y lo va a amenazar con contar quien es el verdadero papá de la bebé de josefa #QuiénEres — Paula Barrientos (@Pauli659) 8 de febrero de 2019

Que le roben el celular a Gabriel #QuiénEres — Leticia Getriebe (@Ms_Getriebe) 8 de febrero de 2019

