Pacto de Sangre: Fuerte escena de Marco y Josefa impactó a los televidentes

El capítulo de este martes de Pacto de Sangre impactó a los televidentes, ya que los celos y violencia de Marco llegaron a otro nivel.

Todo se produjo cuando Toselli le pregunta a su esposa si se irán o no a vivir al sur, a lo que Josefa contesta que no, ya que Gabriel es el verdadero padre de la hija que está esperando y que por lo mismo quiere separarse de él, porque ya no lo ama.

"Yo quiero terminar con esto, Marcos, con este matrimonio. No quiero seguir casada contigo", le dijo asustada Josefa.

Contexto en el que Marco, muy descompuesto, le pregunta si es culpa de Gabriel, y a pesar de que su mujer le dijo que no seguiría aguantando la violencia y agresiones en la relación, él comenzó a golpearla brutalmente con puños y patadas.

Esta ha sido una de las escenas más violentas que ha protagonizado Marco y que dejó más que sorprendidos a los seguidores de la nocturna del 13, ya que Josefa está embarazada y porque refleja una realidad que miles de chilenas viven actualmente.

Si algo faltaba para que Marco fuese el personaje más odiado de la Teleserie, era que hiciera algo como esto. Mujeres: un maltratador nunca cambia; a la primera oportunidad aflora el monstruo que en verdad es. ¿Quedó claro?#LaVerdadDeMarco — Mark (@diazmarco72) 20 de febrero de 2019

Felicitaciones a Canal 13 por exponer en toda su brutalidad la violencia hacia la mujer. Es fuerte, pero necesario. Para vergüenza de quienes somos hombres de verdad, hay muchos Marco Toselli; y esos nunca cambian. #LaVerdadDeMarco — Mark (@diazmarco72) 20 de febrero de 2019

esto sólo me deja de conclusión: hay que irse a la primera, siempre a la primera #LaVerdadDeMarco — Molko⚘ (@CaroKilljoy) 20 de febrero de 2019

Mis respetos a @LORETOARAVENA se las mandó en esa scene. Que fuerte debe ser interpretar ese tipo de escenas que tantas mujeres de nuestro país han vivido a manos de hombres asquerosos iguales que marco. Puro amor para ti, eres una excelente actriz 💛 #LaVerdadDeMarco — Daniela « Q U E E N 👻» Solís 😎 (@DaniSolis_CL) 20 de febrero de 2019

Recordatorio: Esto pasa en la vida real. Y nunca NUNCA es culpa de Josefa. Los Marcos de verdad son los abusadores #LaVerdadDeMarco — isi (@flowerenciaaaa) 20 de febrero de 2019

Ojala este viendo el capitulo el juez que dejo libre al wueon que le quemó la casa a su ex mujer , hasta cuando!!! #laverdaddemarco — Solange (@Solangecotico) 20 de febrero de 2019

Esta es la realidad de muchas mujeres HOY en Chile y el mundo, no podemos seguir permitiéndolo, nunca es tarde para entregar y pedir ayuda.

Aquí solo es maquillaje de la seca @jeannette_aldea #LaVerdadDeMarco #pactodesangre @canal13cl #capítulodehoy pic.twitter.com/WNc8IgtMQe — LORETO ARAVENA SOTO (@LORETOARAVENA) 20 de febrero de 2019