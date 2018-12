Pablo Mackenna denunció a mujer que lo acosa: 'Me llama o escribe unas 200 veces al día'

Pablo Mackenna utilizó su Facebook para denunciar una grave situación que sorprendió a sus seguidores: una mujer lo está acosando.

En el relato, el poeta escribió: "Me escribió porque quería le firmara unos libros. Eso no prosperó y empezó a ponerse insistente, pero ya con otro cariz. NUNCA EN MI VIDA LA HE VISTO".

Según él, la mujer postuló hace poco a un cargo político, pero desconoce su identidad real ya que se lo cambió con el objetivo de tener más votos.

Posteriormente, el exconductor de CQC acusó que "tiene un generador de llamadas y números nuevos que me han hecho tener que bloquear mas de 100 números. Llama y escribe de uno nuevo a cualquier hora. Me ordena que me junte con ella o no va a parar".

Además, en el texto Mackenna cuenta que la mujer asegura que sólo quiere ayudarlo mediante sus influencias políticas y que con ello puede situarlo como el nuevo director de TVN.

"Me llama o escribe unas 200 veces al día. Mi hija, quien juega con el teléfono, ya está asustada con la insistencia, porque suena a cualquier hora y si lo bloqueo, usa otro", reclamó, pidiendo que por favor "si alguien la conoce, díganle que se dentre. Si alguien conoce a su familia, que la dentren. Que no me llame más. Que deje de asustar a mi hija. A la Unicef, que alguien ofrece inmunidad por polvos. A los de TVN, que no le hagan caso. Al presidente también".

Finalmente, reveló que la acosadora conoce cada una de sus actividades telefónicas, celándolo cuando habla cierta cantidad de minutos con otras personas.