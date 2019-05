Pablo Macaya y final Pacto de Sangre: Sólo hay uno grabado

Este jueves, se emitió uno de los capítulos más impactantes de Pacto de Sangre, ya que Marco le disparó nueve veces a Gabriel en frente de sus amigos, porque, según él, "me tenía chato ese 'hueón'".

Sobre esto conversó Pablo Macaya en el Ciudadano ADN, donde contó cómo fue participar en esta producción y cómo vivió el hecho de pertenecer a un gran elenco de actores.

Al respecto, señaló que "de partida, la teleserie para nosotros los actores significó muchos cambios: cambios de director, de equipo técnico, una manera nueva de trabajar en el canal, entonces eso lo hacía novedoso y entretenido".

Además, el actor –que se encuentra viviendo temporalmente en Estados Unidos- agradeció a los televidentes, señalando que él y sus compañeros de equipo "estamos muy contentos con la reacción del público, de cómo la teleserie fue agarrando y cómo fue penetrando en un público que es muy fiel".

Sobre el final de Pacto de Sangre, Macaya reafirmó lo dicho por Cristián Mason, director de la teleserie, quien señaló que "sólo se grabó un final".

"Sólo hay un final grabado, de hecho, hay varios detalles del final que no me los sé, pero no porque hayan sido secreto, sino porque no me tocó participar", sostuvo Pablo.

También reconoció "el súper buen trabajo de los guionistas, que es muy bueno", asegurando además que este "es uno de los principales méritos de la teleserie".

"Teníamos un buen guion que profundizaba en los personajes, que tenían complejidad y además, una trama que nunca se quedó detenida, siempre avanzó", profundizó.

Ahora, el actor se encuentra fuera de Chile acompañando a su señora, quien está en Estados Unidos ejerciendo como profesora universitaria. Por lo mismo, no se sabe si Macaya regresará pronto al país para participar en alguna nueva producción del 13.