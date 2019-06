Pablo Cerda: 'Me interesan los outsiders, la gente sola, los freaks. Me identifico'

A días del final de la aplaudida "Pacto de sangre", donde ocupó uno de los cuatro roles protagónicos, Pablo Cerda definió en Ciudadano ADN la experiencia de ser parte de la teleserie como "un gran placer. Haberme encontrado con esta calidad y con esta humanidad, sorprende y dan ganas de hacerlo mejor".

Según su parecer, fueron varios los puntos que se unieron para hacer de la teleserie de Canal 13 un fenómeno de culto "que es difícil que se vuelva a repetir. Un dueño de idea (Pablo Ávila, productor) que luchó por su idea sin titubear. Ver protagonistas consumiendo drogas y ver sangre en un formato televisivo. Guionistas cultos que ven series, películas y se informan, donde la pasión de escribir se vio en los guiones, y un grupo de cuatro actores que generalmente hicimos papeles secundarios y acá estaban protagonizando, gente pendiente de hacerlo bien y no de figurar", dijo, aplaudiendo a sus colegas Álvaro Espinoza, Néstor Cantillana y Pablo Macaya.

Sobre ellos, contó que "no éramos amigos, no teníamos gran lazo, y se nos invitó a ser mejores amigos de un día para otro. Y se dio una dinámica muy interesante, de respeto mutuo y de trabajo serio".

Cerda manifestó su sorpresa por la repercusión que la telenovela logró, pese a que no se vio reflejada en los ratings oficiales. "El rating no existe", aseguró. "Pacto de Sangre lo vio todo el mundo, en la noche, en la mañana, en internet, gente que no ve televisión normalmente".

También tuvo palabras para la nueva teleserie de Canal 13, "Río Oscuro": "Tiene una propuesta. Y esas cosas son buenas. Independiente si el producto final es bueno o malo, te gusta o no te gusta, motiva, te da más sensibilidad”. Aunque está más interesado en ver lo que él llama "películas raras". "Me interesan los outsiders, los solitarios, la gente freak. Me identifico", sostuvo.

Terminado su compromiso televisivo, los nuevos pasos de Cerda tienen más que ver con el cine, formato en el que ya ha incursionado como actor y director. "No me interesa ser actor súper famoso a nivel mundial, para mí como proceso creativo es fundamental el anonimato, tener tiempo y discreción, para observar comportamientos. Me conecto al ver a la gente pasar", dijo. "Tampoco tengo el rollo de no me pidan fotos, me encanta, yo tengo trabajo gracias a ellos".

Su inquietud es desarrollar películas de acción, o proyectos "de voz propia y de autor". Uno de los temas que lo obsesiona es "la masculinidad chilena, se me hace necesario conversarlo. Creo que hay mucho machismo y poca masculinidad".