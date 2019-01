Ozzy Osbourne lanza peluche del recordado momento en que decapitó a un murciélago

En enero de 1982, justo hace 37 años, Ozzy Osbourne marcaba para siempre la historia del rock, cuando en pleno show de Black Sabbath, mordió la cabeza de un murciélago en el escenario, arrancándole la cabeza con los dientes.

En ese entonces, Ozzy creía que se trataba de un animal de goma, por eso lo mordió sin dudarlo. Sin embargo, era real y estaba vivo, por lo que fue llevado inmediatamente al hospital.

Para conmemorar el aniversario número 37 de uno de los momentos más importantes del rock, Osbourne lanzó un nuevo juguete de su merchandising oficial. Se trata de un murciélago de peluche decapitable que lleva su logo en el pecho.

Este juguete tiene un costo de 40 dólares y las entregas serán recién en el mes de marzo.

Today marks the 37th Anniversary since I bit a head off a f*cking bat! Celebrate with this commemorative plush with detachable head.https://t.co/Of23jCDtaa pic.twitter.com/U8ZkmOYOey