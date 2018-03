Osama Abdulrasol, Curly Strings, Oi Dipnoi y muchas bandas más en un nuevo MundoVivo

En el décimo programa de la temporada 2018 de MundoVivo escuchamos trabajos de compositores de Estonia, Finlandia, Irak y muchos lugares más.

Esta es la música que disfrutaste el domingo a las 10:00 am y cuya repetición será el martes a las 21:00:

1.- Deep At The Night - Alex De Grassi

2.- Canta - Cristobal Rey

3.- Maailm Heliseb - Curly Strings

4.- Aman Aman - Jaakko Laitinen & Väärä Raha

5.- Mi Cholita Linda Flor - Banda Conmoción

6.- Calladita Queriendote - Marce Tribu

7.- Violeta - Merkén

8.- Lilla Tarante - Oi Dipnoi

9.- Gypsy In Baghdad - Osama Abdulrasol Quintet

10.- Aikin Yara - Serendou

11.- Pass By Us Mstr - Tali Rubinstein