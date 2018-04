Oriana Marzoli y Luis Mateucci se reencontraron y protagonizaron feroz pelea

Tras la serie de mensajes que se enviaron publicamente tras su ruptura, los chicos reality Oriana Marzoli y Luis Mateucci se reencontraron en el reality español "Mujeres y Hombres y Viceversa".

En el espacio, el modelo ya ha comenzado a acerca a una de las participantes, hecho que motivó a la venezolana a conversar con ella para "advertirle" respecto a su nueva conquista.

Eso lo escuchó Mateucci y entró al lugar donde las mujeres conversaban, desatándose una pelea a los gritos. "He contado nuestra ruptura de la mejor manera posible pero hay mucho más detrás que no he desvelado para no hacerle la vida imposible a este chaval", declaró Marzoli.