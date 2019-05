Oriana Marzoli en contra de Aída Nizar: 'Esta señora siempre busca ser el foco de atención'

Oriana González Marzoli es la exchica reality más polémica del último tiempo y así quedó demostrado en los tres espacios nacionales en los que participó: Amor a Prueba, Doble Tentación y ¿Volverías con tú ex?.

Es por esta razón que la venezolana fue comparada con Aída Nizar, participante de Resistiré, quien se ha caracterizado en estas semanas por su explosiva personalidad y por no tener pelos en la lengua para referirse al resto de sus compañeros.

Sin embargo, esta comparación molestó enormemente a Oriana y, por lo mismo, utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse y pedirle a sus seguidores que, por favor, no la comparen más con la abogada del nuevo reality de Mega y MTV.

"La 'cha cha' ésta de Aída casi pega a una chica. Me compadezco de la chica, pobrecita, porque esa amargada es asquerosa. Asco", dijo en un principio.

Posteriormente, aclaró que "no, no es como yo pero en vieja. O sea, yo no tengo complejo de realmente ser la persona que 'más ama la vida', como dice ella, ni voy haciendo el ridículo metiéndome en la Fontana di Trevi para que me enfoque una cámara, ni me voy estrellando con moto para que me enfoque una cámara".

Además, se dio el tiempo para señalar las diferencias que hay entre ella y la española, asegurando que ella es "más bajo perfil". "Yo vivo mi vida normalita, sin problemas y si soy más anónima mejor. Yo por la calle bajo perfil, no me gusta que todo el mundo me esté viendo, ni que me anden parando, al revés", dijo.

"Esta señora siempre busca ser el foco de atención, a mí eso me da vergüenza ajena. Yo soy poca atención porque yo lo valgo y brillo por mí misma, sin falta de hacer el ridículo como lo hace esta vieja amargada", finalizó.