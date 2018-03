Oriana Marzoli despedazó a su ex Luis Mateucci y reveló incómoda intimidad sexual

El quiebre de Oriana Marzoli y Luis Mateucci sigue dando que hablar en España. Tras confirmarse la noticia, la venezolana radicada en Europa acudió a Sábado Deluxe y contó detalles de la ruptura.



"Yo soy muy sexual, pero con mi exnovio no funcionamos", dijo de entrada la exparticipante de Volverías con tu ex.



La conversación fue subiendo de tono y la nacionalizada española agregó que "no me podía acercar, porque su pene olía mal (...) Le olía feo, por eso mismo no quería hacer nada con él. Me gusta la gente limpia, con higiene personal".