Orellana y su lucha contra el alcohol y las drogas: "Todavía me quedan cinco meses de tratamiento"

La cantante chilena Katherine Orellana conversó con La Cuarta, en donde dio cuenta de los progresos que ha tenido en materia de salud a raíz de su lucha contra el alcoholismo y la drogadicción.



En el diálogo, la artista reveló que está asistiendo a un centro de rehabilitación "Corporación La Esperanza" en Rancagua, en donde ya lleva cuatro meses de tratamiento intensivo.



Orellana comentó que obtuvo un permiso para poder cantar en algunos eventos, pero que aún queda mucho camino por delante.



"Todavía restan cinco meses de tratamiento para que me den el alta definitiva y yo sé que con mucha fe y esperanza lo lograré, y ver si puedo volver a la tele", afirmó.



La cantante también manifestó su postura acerca de la nueva temporada de Rojo, confesando que "fue maravilloso ver que el programa volvió, me dio melancolía ver a los participantes y pensar que yo llegué igual, incluso ellos vestían casi igual que nosotros" y añadiendo que "si me dieran la oportunidad de volver aceptaría al tiro".