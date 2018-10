Orange is the new black, una de las primeras series de Netflix, llegará a su final en la séptima temporada, en 2019.

"Después de siete temporadas, es hora de salir de la cárcel", dijo la creadora del programa, Jenji Kohan.

"Echaré de menos a todas las chicas duras de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado. Mi corazón es naranja y se funde a negro", agregó.

Orange Is the New Black ha sido nominada a 12 premios Emmy desde su estreno en 2013.