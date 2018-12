Opinión / Morrissey en Chile: porque puede

La nueva visita de Morrissey a Chile, que incluyó dos shows, como siempre estuvo a la medida de sus requerimientos y de su momento: sin venta de carne en los recintos donde se presentó, y con su conocido adoctrinamiento alrededor del pasado, el presente y el futuro en símbolos de la cultura pop y la contingencia.

Así, se da lujos como incluir una previa de videos de la armada del pop y el rock de mediados del siglo XX como The Ramones, James Dean, Edith Piaf, Patti Smith o David Bowie como parte del show, gesto inentendible para primerizos o para los que creen que ir a un show del artista significa solo verlo a él.

Y no. En poco más de una hora y media, sus canciones, la banda, el decorado y lo que pueda decir, o callar, es parte de un todo que solo se le permite a los como él, que en casi 40 años de carrera, en grupo y como solista, ha hecho lo que ha querido con él y su legado.





Así, mostrando íconos en las pantallas, tributando a los Pretenders y mostrando un despliegue vocal y musical con una banda a toda prueba, el músico, si bien apeló a su lucha contra el maltrato animal, apoyó a las "chaquetas amarillas" francesas y tuvo su presentación con más guiños futboleros que se haya visto (su camiseta venezolana y su guiño a la "tragedia de Munich" tras 60 años de la muerte de buena parte del Manchester United tras el fallido despegue de su avión en la canción "Munich Air Disaster 1958" del disco You Are The Quarry), se destacó por ser especialmente amable y distendido con su público, que hasta tuvo un par de afortunadas en el escenario que lo abrazaron, además de varias sonrisas y "te amo" en desde el propio escenario.

Concentrado en el lanzamiento de Low in High School, su más reciente material, y al borde de lo mezquino con sus clásicos solistas y junto a The Smiths, Morrissey cerró un periplo mundial, que nos hizo incluso temer con una cancelación en Paraguay, más enfocado en lo que viene, pero bien armado en lo que fue.

¿Y por qué? Porque puede.





Setlist:

William, It Was Really Nothing (The Smiths)

Alma Matters

I Wish You Lonely

Hairdresser on Fire

I'm Throwing My Arms Around Paris

Is It Really So Strange? (The Smiths)

Back on the Chain Gang (The Pretenders)

Dial-a-Cliché

Jack the Ripper

If You Don't Like Me, Don't Look at Me

Munich Air Disaster 1958

Break Up the Family

Spent the Day in Bed

How Soon Is Now? (The Smiths)

The Bullfighter Dies

Life Is a Pigsty

Who Will Protect Us From the Police?

Hold On to Your Friends

Let Me Kiss You



Encore:

Everyday Is Like Sunday

First of the Gang to Die