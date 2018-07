Omen of Sorrow, videojuego chileno, tendrá su pre-lanzamiento en Festigame

El Festigame Coca Cola 2018 sigue sumando atractivos, ya que durante el evento se realizará el pre-lanzamiento a nivel mundial de Omen of Sorrow, el videojuego de peleas desarrollado por AOne Games, estudio chileno.



Para festejar el hito, la compañía realizará una competencia oficial, en el que a través del formato de torneo doble eliminación buscarán al mejor combatiente entre 128 participantes.



El ganador del certamen se llevará un premio de $300 mil, mientras que el segundo y tercer puesto se embolsarán $200 y $100 mil, respectivamente.



Sin embargo, no es el único atractiva que tendrá la feria más importante de videojuegos en Chile, ya que también Game Show Arena Santiago tendrá su espacio dedicado para la competencia en títulos como Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, Overwatch, Injustice 2, Mortal Kombat XL, y la ya popular "Copa Fútbol FestiGame" que se realizará en el juego FIFA 18.