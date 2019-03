Oliver Sykes de Bring Me The Horizon comunicó que sus cuerdas vocales ya están mejor

El pasado 15 de febrero, Oliver Sykes comunicó que cancelaría lo que quedaba del tour de Bring Me The Horizon en Estados Unidos, porque se había roto las cuerdas vocales nuevamente.

Desde esa fecha no se sabía cómo se encontraba de salud el vocalista de BMTH, pero Sykes anunció a través de Twitter que ya está totalmente recuperado.

Con esto, los fanáticos nacionales de los británicos pueden estar tranquilos ya que sí se presentarán en la próxima edición de Lollapalooza Chile para tocar su nuevo material, amo.

Just been to the voice doctors my voice is fully healed woop woop see u all soon !