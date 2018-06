Ocho mujeres denuncian al director Nicolás López por acoso laboral y abuso sexual

Ocho mujeres denunciaron al director Nicolás López por acoso laboral y abuso sexual, entre ellas, actrices como Josefina Montané y María Jesús Vidaurre.

En un reportaje publicado por revista Sábado, una de las presuntas víctimas, la modelo Bernardita Cruz, relató que el cineasta "siempre iba a lo sexual. Me hablaba de la virginidad, yo era virgen en esa época, se lo dije, y a raíz de eso va y me agarra una pechuga y pregunta, mirándome a los ojos, si eso me perturbaba".



"Fue un buen agarrón de pechuga. No fue una tocadita y había más gente", contó sobre un encuentro que sostuvo con López en el bar Liguria en el año 2012.

Daniela Ginestar, en tanto, vivió una situación similar, pero en la productora del director. "Proyectó en una pantalla gigante un video de una famosa chilena de la televisión teniendo sexo con él. Ante mi mirada de shock me explicó que todas las actrices tenían que hacer este tipo de cosas para demostrar que eran buenas", señaló.



Según su relato, junto a López habían tenido un almuerzo para evaluar oportunidades laborales, y tras lo anterior "inmediatamente fue al baño y volvió masturbándose. Me aclaró que yo no tenía que hacer nada. Sólo tenía que quedarme ahí, ya que mi energía lo calentaba", agregó.

"Pensé que sólo íbamos a hablar de trabajo, pero la situación terminó siendo sumamente incómoda. Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la 'teta' y por qué me importaba si igual íbamos a terminar tirando, que ni siquiera fue la palabra exacta, preferiría no mencionar la que usó. Me sentí tan intimidada,q ue lo único que atiné a hacer, fue tomármelo con humor. Después de eso, nunca más volví a trabar con él"", contó por su parte la actriz Josefina Montané.



María Vidaurre contó que López la ubicó por Instagram en 2014 cuando tenía 17 años. Al poco tiempo, dijo, "empezó a sicopatearme por redes sociales. Me escribía mensajes como haciendo bullying a mi pololeo (...) Tuve que bloquearlo de todo".

Así fue como no supo más de López hasta 2015 para un casting en su casa: "Me hizo un tour por su casa. Me sirvió champaña; le dije que no tomaba y me retó (...) Literalmente, me dijo 'Tienes que ser más zorra, más puta, si no, no vas a conseguir nada' (...) Me llevó al segundo piso, me empujó contra la cama, me botó y se me tiró encima, se puso sobre mí. Me acuerdo que me lo saqué en buena onda y me paré. Me incomodó, pero hice como si no hubiera pasado. Él trató de hacerlo pasar como una broma".



La asistente de vestuario Alba Giner lo conoció ese mismo año durante la preproducción de "Fuerzas especiales", donde López fue productor ejecutivo. Todo normal en el rodaje, hasta la fiesta final en el bar The Clinic de Monjitas.

"Me metí al baño a retocarme y me di cuenta de que Nicolás se metió detrás mío en el baño de mujeres. Cerró la puerta y se puso bloqueándola. No había más gente en el baño (...) Me decía tú te quedas conmigo (...) Luego de 10 minutos, lo empujé, lo saqué del medio y salí", relató.



Andrea Velasco, quien actuó en tres cintas del director, fue clara: "Mi experiencia con Nicolás López tiene relación con acoso, abuso de poder y hostigamiento. Cuando iniciamos la negociación de la tercera película, ya me había dado cuenta que lo que me habían pagado por las dos anteriroes era insólitamente bajo. Entonces, quise negociar los montos".

"Cuando no acepté lo que Nicolás López y su socio Miguel Asensio me ofrecieron, ellos se indignaron. El trato se volvió insoportable y muy estresante, por lo que le pedí ayuda con la negociación a mi hermano, abogado que conoce del rubro. Esto indignó a López", agregó.



A pesar de las graves acusaciones, el director no quiso responder las consultas del medio, puesto que solicitó los antecedentes de las supuestas conductas inapropiadas y tocaciones de su parte.

Aun así, semanas antes, según información de La Tercera, López había contratado los servicios de la consultora Imaginacción, de Enrique Correa, la misma que asesoró al director de teleseries Herval Abreu cuando recibió denuncias de acoso y abusos sexuales.