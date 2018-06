Nydian Fabregat y denuncias de acoso sexual: "Me ha pasado. Acorralarme, cerrar la oficina"

Nydian Fabregat conversó sobre el relanzamiento en UCV de "Familia Moderna", la versión chilena de la exitosa comedia estadounidense donde interpretó a Sara Astudillo, una mujer que se casa con un divorciado mucho mayor.

Para la modelo y actriz que la serie fuese grabada hace ya 5 años es irrelevante porque "son temas que todavía se siguen tocando".

Respecto a temas contingentes como el debate en torno al piropo, Fabregat señaló que "hay gente que se le va la mano" comentando sobre estos casos que "trato de no complicarme la vida, pero si es grosero yo me doy vuelta y le digo '¿acaso no tienes mamá?' Directamente me doy la vuelta a contestarle, no transo".

Sobre el acoso sexual en el rubro del entretenimiento, la modelo experimentó situaciones tensas: "Me parece bien que le pongan un freno a ésto. Imagínate, a una le pasa. Tienes que ser muy inteligente para salir de esa situación o algo malo iba a pasar", recordando que "me ha pasado. Acorralarme, cerrar la oficina. Eso conmigo no funciona pero es terrible".