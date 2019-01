NY Times se disculpó por usar una palabra ofensiva contra los mexicanos en un crucigrama

El editor de crucigramas de The New York Times se disculpó por usar un término que podría interpretarse como un insulto para la comunidad mexicana.

La palabra que causó la polémica fue "Beaner" (en español frijolero), que dependiendo del contexto puede ser considerada un insulto, y apareció en el crucigrama especial para el Año Nuevo.

Will Shortz, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el medio, aseguró que tanto él como su equipo de trabajo ignoraban el significado ofensivo de la palabra.

"Ni Joel ni yo habíamos escuchado el insulto antes, y no conozco a nadie que lo use. Tal vez vivamos enrarecidos", explicó el editor.

"Mi sentimiento, correcto o incorrecto, es que cualquier palabra que tenga un significado benigno es razón suficiente para pueda ser utilizada dentro de un crucigrama. Tal vez necesito repensar esta opinión si veo que se molestan muchos lectores. Pero quiero pedirles que se concentren en el juego, en lugar de distraerse con problemas secundarios. Les aseguro que este punto de vista se expresa con un corazón puro", agregó.

"Mientras tanto, para todos aquellos que se sintieron ofendidos por la palabra utilizada en el crucigrama, les ofrezco una disculpa", finalizó.

A response from Will Shortz about the entry 2D in today's crossword puzzle. #NYTXW pic.twitter.com/WEF1MCw0AP