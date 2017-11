Nutella cambió su histórica receta y enfureció a sus consumidores

Pietro Ferrero fue el creador de la Nutella, que apareció después de la Segunda Guerra Mundial en Italia.

Desde hace años que es un producto de renombre mundial, el que es consumido por millones de personas en Europa y Estados Unidos.

Por lo mismo, causó rabia que, durante los últimos días, la empresa Ferrero decidiera hacerle cambios a la receta que tanto éxito le trajo.

La principal modificación radica en agregarle más leche en polvo y azúcar, pasando de un 7,5% a un 8,7%.

Como era de esperarse, los fanáticos de esta mantequilla de maní expresaron su molestia por la decisión en redes sociales.

Hey @NutellaUSA, do you see us trying to change Beyoncé or Demi Lovato? No, because you don’t go and change perfection! Have a nice day 🙂 https://t.co/K9KixSX8sN