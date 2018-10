Nuevos horizontes musicales en Copiapó

Por Álvaro Gallegos.



Una orquesta en estado de flujo. Un proyecto que crece, que busca la profesionalización, y estar a la altura artística de lo que un conjunto sinfónico debiese ofrecer a su comunidad. La Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó sobrevivió a la incertidumbre de las inundaciones de 2015, y ahora, en un plan que va por etapas, piensa apostar por nuevos y más exigentes repertorios, dejar programaciones básicas o superfluas, y contar con colaboradores de mayor nivel, en cuanto a solistas y directores invitados.

Qué mejor demostración de intenciones que ofrecer una obra profunda, de alta artesanía, como es el ‘Stabat Mater’ de Gioachino Rossini, el cual fue apreciado por un casi lleno Centro Cultural de Atacama, poseedor de una moderna sala. La orquesta, con su titular Paulo Macías, se alió al Coro de Cámara Municipal de Copiapó preparado por Rodrigo Tapia. Esta agrupación vocal merece atención. Se nota un trabajo de total dedicación por parte de Tapia, y aquí estuvieron a la altura de esta obra maestra, especialmente en los movimientos en que el coro canta a capella, totalmente desnudo.

La falta de paneles posteriores gatilló el uso de amplificación, inevitable para que el coro no fuese tapado por la orquesta. No es lo ideal, y el sonido fue defectuoso en los primeros diez minutos, siendo calibrado paulatinamente al avance de la obra. Al ser una composición principalmente vocal, no es la ideal para juzgar acabadamente el trabajo de la orquesta. Se nota un tremendo potencial, que requiere un mayor trabajo. Son músicos que conocen bien la gestualidad de Macías, pero que se beneficiarán en la próxima temporada al trabajar con otras manos.

El estelar cuarteto vocal potenció el resultado, y es que con estos solistas el resultado no podía ser otro que de excelencia. Patricia Cifuentes, que viene de publicar un disco de variado repertorio, sigue demostrando que es la soprano ideal para cantatas y obras sacras por su canto de pura delicia. La mezzo Gloria Rojas le imprimió carácter a sus partes, un hermoso maridaje entre espiritualidad y drama (recordemos que Rossini es nombre clave de la ópera).

Brayan Ávila sigue en alza como tenor, siendo convocado en todo Chile, y aquí quedó manifiesto, haciendo gala de brillantes agudos y un expresivo canto. El bajo-barítono Sergio Gallardo ya había cantado esta obra en Santiago hace algunas semanas, por lo que su intervención se mostró autorizada, honda, e impactante.

Sin duda, un triunfo que marca una senda y apunta a una clara dirección. Ahora la orquesta se prepara para estrenar en un mes más la obra ganadora de su I Concurso de Composición "Atacama en Cinco Líneas".