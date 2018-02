Nuevos antecedentes sobre el posible retorno de Daniel Bryan a los rings de la WWE

Nuevo antecedentes dan cuenta de que Daniel Bryan no volverá a luchar por la WWE, puesto que lo más probable es que por más que tenga los permisos médicos, la compañía no se arriesgará, por lo que seguramente esperará hasta que el contrato entre ambas partes llegue a término y así retorne a la escena independiente.



Así lo informó un especialista de BodySlam.net, quien señaló de que una fuente interna comentó que espoco probable de que el otrora campeón mundial vuelva a subirse a los cuadriláteros de la empresa.



Recordemos que en una entrevista, el propio Bryan indicó que "si no lucho en WrestleMania 34, probablemente no pelearé en WWE nunca más. Esa es mi suposición".