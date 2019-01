Nuevo material de ABBA saldrá a fines de 2019

La portavoz de ABBA anunció cuándo llegará el nuevo material de la banda sueca, a casi tres décadas de su separación, generando gran expectación entre sus fanáticos.

Esta noticia se había informado en abril de 2018, cuando indicaron que saldrían dos canciones para Navidad. Sin embargo, aún no se concreta, por lo que Görel Hansen, portavoz del cuarteto, explicó que los nuevos temas se retrasaron para fines de 2019.

En esa línea, Hansen aseguró a The Daily Star que publicarán dos canciones y que no hay álbum, siendo "I Still Have Faith In You" y "Don't Shut Me Down" los singles que reencantarán a sus fanáticos.

ABBA tiene ocho trabajos de estudios y más de 500 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera musical.