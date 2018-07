Nueva película de Pokémon estará centrada en Mewtwo

Durante el estreno en Japón de "Pokémon the Movie: Everyone's Story", la vigésimo primera película de la franquicia, se reveló un breve avance de los planes que se tienen para la pantalla grande en 2019.

Se trata de un teaser visto en las salas japonesas, donde se oye la voz original de Mewtwo, Masachika Ichimura, diciendo "¿Quién soy? ¿Dónde estoy?" y anuncia su nuevo título: "Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution".

Por el momento, no se sabe si será una secuela, un remake o un filme completamente nuevo inspirado en el original, es decir, un reboot al estilo "¡Yo te elijo!".

Para Meristation, esto confirma que la compañía continuará la línea cinematográfica de una subsaga en la región de Kanto, emulando lo que hizo con las últimas dos cintas centradas en Lugia y Ho-Oh.

The logo they showed off is the Movie 1 logo (below) with the word "Evolution" (in English) tacked onto the lower right corner pic.twitter.com/8F8mE8bMad