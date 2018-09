Nueva foto de Ignacio Lastra sorprendió a sus fans por su pronta recuperación

El modelo Ignacio Lastra sigue sorprendiendo a sus fans en las redes sociales, ya que cada vez se muestra más recuperado del accidente en el cual terminó con el 90% de su cuerpo quemado.

Ahora "Nacho" subió una nueva publicación en Instagram y se llevó comentarios muy positivos de sus seguidores, quienes, incluso, se mostraron sorprendidos por la "grandiosa" recuperación que ha tenido tras el trágico suceso ocurrido en la comuna de Providencia, cuando volcó su auto en compañía de su expareja Julia Fernández.

"Grande Nacho has dado un cambio súper bueno me alegra que estés bien", "Has tenido una recuperación asombrosa", "Increíble recuperación. Que ángel de la guarda tienes Ignacio" ,"Te ves hermoso y con más ternura que nunca". "Sigues siendo muy bello", "Me sorprende que te veas así después de todo lo que te ocurrió", fueron parte de los comentarios recibidos en el red social.

Lastra agradeció las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores respondiendo varios mensajes.