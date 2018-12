Nueva actualización de Instagram duró media hora y generó debate entre los usuarios

Instagram generó debate entre sus usuarios al implementar durante media hora una modificación en la forma de visualizar las publicaciones del inicio.

Esto porque el modo en que las fotos se ven tradicionalmente -deslizándose hacia abajo- cambió por treinta minutos, siendo necesario deslizar las publicaciones de izquierda a derecha para poder navegar por la aplicación.

Este cambio molestó a los usuarios de Instagram, quienes manifestaron su enojo por el diseño y por la dificultad para visualizar el contenido.

Un experto en redes sociales dijo que la nueva función se trata de una prueba que, por error, se lanzó a muchos instagramers.

Fueron tantas las críticas, que el jefe de Instagram, Adam Mosseri, respondió a través de Twitter de qué se trataba este cambio, explicando que "se suponía que era una prueba muy pequeña se abrió por accidente".

"Debería ser arreglada ahora. Si todavía lo estás viendo, simplemente reinicia la aplicación. ¡Felices fiestas!", concluyó Mosseri.

That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you're still seeing it simply restart the app. Happy holidays! 😬