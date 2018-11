Novia de Luis Miguel compartió románticas fotografías de ambos

Desirée Ortiz Salswach, periodista venezolana, compartió unas románticas fotografías en compañía del cantante mexicano Luis Miguel, quien desde hace un tiempo es su pareja.

En las fotos publicadas se ve cómo ambos están muy acaramelados y felices, además de acompañar la imagen con una reflexión sobre lo esencial de la vida: "La sociedad está tan contaminada, que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida. Cuando empecé a tener mis propios ingresos, lo primero que hacía era gastar en bienes materiales para encajar en una sociedad que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación", partió escribiendo la mujer de 32 años.

"Sin embargo, la satisfacción que brindan las cosas materiales caduca. Quienes me conocen bien (pocos) saben que tengo mucho que agradecerle a Dios (crecí en una familia en dónde no me faltó nada, pero sobre todo sobró valores y educación) más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad", agregó.

Finalmente, escribió: "las experiencias se acumulan para formar parte de la identidad de la persona que las vive, pues moldean la manera en que percibe el mundo. Alguien con más experiencias que posesiones materiales ha vivido y ha creado memorias que permanecerán en su mente por siempre y definirán su forma de pensar y actuar".