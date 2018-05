Nothembi, Oojami, Mary McLaughlin, Massive Attack y muchos otros en un nuevo MundoVivo

Esta es la música que escuchaste en un nuevo capítulo de Mundo Vivo:

01.- Ararim (Friends, Family & Love) - Oojami

02.- Mistica - Orishas

03.- Don't Know Why - Norah Jones

04.- Akanamandli' Usathana - Nothembi

05.- Sanu Rog - Nusrat Fateh Ali Khan (remix por Bally Sagoo)

06.- Protection - Massive Attack Feat. Tracey Thorn

07.- Clandestino - Manu Chao

08.- Lamento (No Morro) - Maogani Quartet/Sergio Mendes

09.- Bring the Peace - Mary McLaughlin

10.- Fractal - Camilo Gómez

11.- Verde, Violeta y carmin - Elizabeth Morris