'No soy hombre ni mujer': Sam Smith confesó que ha considerado el cambio de sexo

Es sabido que el cantante Sam Smith está orgulloso de ser homosexual. Pero ahora hizo unas declaraciones que sorprendieron a muchos: se identifica con el género no binario (ni femenino ni masculino), y confesó que ha considerado tener un cambio de sexo.

"Siempre tuve un poco de guerra dentro de mi cuerpo y mi mente. Pienso como una mujer a veces, en mi cabeza. A veces he preguntado '¿Quieres un cambio de sexo?' Es algo en lo que todavía lo pienso, como, '¿quiero?'", así lo reveló el cantante en el primer capítulo del programa de entrevistas de Jameela Jamil, I Weigh (Yo peso).

"No soy hombre ni mujer, creo que fluyo en algún punto intermedio. Todo está en mi espectro (...) Siempre me había molestado ser femenino de muchas maneras. Sabía que era diferente desde los 21 años", declaró Smith.

Las inseguridades con su cuerpo

Asimismo, el cantante aprovechó para confesar algunos de los problemas que tiene con su físico y las inseguridades que lo llevaron incluso a realizarse un procedimiento estético con tan solo 12 años.

"Cuando era niño, era gordito. Y se ponía peor y peor y peor, porque tenía demasiado gordura en mi pecho. Cuando llegué a los once años, fui al doctor. Era tan inseguro que afectaba mi humor todos los días y mi vida como adolescente. Me hice una liposucción de pecho, tenía doce años", relató.

"En ese entonces creo que estaba muy feliz por ello. Realmente no cambió nada. Creo que recuperé el peso en dos semanas porque no había descifrado mi relación con la comida, así que no cambió nada. Pero tener doce años y hacerte una liposucción en tu pecho es algo fuerte", sostuvo.

El cantante aseguró que incluso hasta hoy sufre con su peso, a veces se mira al espejo y se encuentra gordo, pero realmente está más delgado que nunca.

Finalmente, fue el mismo cantante que compartió en su cuenta personal de Instagram la entrevista, confesando que "sé que esto suena dramático, pero esta entrevista cambió completamente mi vida. Poder hablar tan abiertamente sobre los problemas de mi cuerpo y sentirme tan seguro mientras lo hacía fue realmente liberador".