No habrá Nintendo 64 mini en el corto plazo

A pesar de los rumores surgidos en torno a un posible lanzamiento, desde Nintendo afirmaron que no tienen en el horizonte planeado que salga al mercado una N64 Classic.



La información la confirmó el presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, quien en diálogo con Kotaku aprovechó de explicar el porqué apostaron por este tipo de productos.



"Nunca descartaría nada, pero lo que puedo decirte es que no está en nuestros planes", sostuvo el directivo con respecto a una posible N64 Classic.



En cuanto a la salida de las versiones mini de NES y SNES, Fils-Aime comentó que se hizo para rellenar el hueco entre el final de la Wii U y el comienzo de vida comercial de la Nintendo Switch.