"No es antiamericana": Hijos de Neil Armstrong salen en defensa de película sobre su padre

"First Man", la película inspirada en la vida del primer hombre en pisar la luna, Neil Armstrong, inauguró el Festival Internacional de Cine de Venecia 2018 con polémica.

La cinta protagonizada por Ryan Gosling en el papel del astronauta ha sido calificada como "antiamericana" porque finalmente se omitió la escena donde la bandera de Estados Unidos es fijada en suelo lunar.





Uno de los más críticos con el filme fue el senador de Florida, Marco Rubio, quien calificó la decisión cinematográfica como "una locura total y un perjuicio, en momentos que nuestra gente necesita recordar de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos".

"El pueblo estadounidense pagó esa misión, con cohetes fabricados por estadounidenses, con tecnología estadounidense y con astronautas estadounidenses. No fue una misión de la ONU", disparó en su cuenta de Twitter.





Las críticas de Rubio fueron en respuesta a declaraciones del propio Gosling, quien aseguró a Business Insider que "no creo que Neil se viera a sí mismo como un héroe estadounidense, sino todo lo contrario".

"Creo que esto fue ampliamente considerado al final como un logro de la humanidad y así es como elegimos verlo. También creo que Neil fue extremadamente humilde, como lo fueron muchos de estos astronautas, y una y otra vez envió el foco a las 400.000 personas que hicieron posible la misión. Les recordaba a todos que él era solo la punta del iceberg", sostuvo el actor.





Las duras palabras de Rubio ameritaron una respuesta del director y nominado al Oscar, Damien Chazelle (La La Land, Wiplash), quien sostuvo que "quería que el foco principal en esa escena estuviera en los momentos solitarios de Neil en la luna".

"Esta película trata acerca de uno de los logros más extraordinarios no solo en la historia de los Estados Unidos, sino en la historia humana. Mi esperanza es que al escavar bajo la superficie y humanizar el ícono, podamos entender mejor cuán difícil y heroico fue realmente este momento", precisó.





Al respecto, también se manifestaron los hijos de Neil Armstrong, Rick y Mark, quienes denunciaron en un comunicado que las acusaciones "están hechos en gran parte por personas que no han visto la película".

"Esta es una película que se centra en lo que no sabes sobre Neil Armstrong. Es una película que se enfoca en cosas que no viste o que no recuerdas sobre el viaje de Neil a la luna. Los cineastas pasaron años haciendo una extensa investigación para llegar al hombre detrás del mito, para ver la historia detrás de la historia", añadieron.





Para Rick y Mark, el filme "ofrece una visión única de la familia Armstrong y los héroes estadounidenses caídos como Elliot See y Ed White. Es una película muy personal sobre el viaje de nuestro padre, vista a través de sus ojos".

"Esta historia es humana y es universal. Por supuesto, celebra un logro de Estados Unidos. Pero también celebra un logro para toda la humanidad, como se dice en la placa que Neil y Buzz dejaron en la luna", subrayaron.

Finalmente, los hermanos concluyeron que "aunque Neil no se veía a sí mismo de esa manera, era un héroe estadounidense. También era ingeniero y piloto, padre y amigo, un hombre que sufría en privado a través de grandes tragedias con increíble gracia".

"No creemos que esta película sea antiamericana en lo más mínimo. Todo lo contrario. Animamos a todos a ir a ver esta película notable y que vean por sí mismos", cerraron.

First Man se estrenará en Chile el próximo 11 de octubre.