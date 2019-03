Nito Mestre y saludo de McCartney a Piñera: 'Me parece bien si está yendo a verlo'

50 mil personas llegaron este miércoles a ver a Paul McCartney en el Estadio Nacional. Uno de ellos fue el músico argentino Nito Mestre, quien viajó a Santiago especialmente para ver el concierto dada su amistad con el productor del evento.

El excompañero de Charly García en Sui Generis comentó a ADN que disfrutó de sobremanera con las interpretaciones en vivo del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de Los Beatles.

"Lo que más me gustó de todo fue el sonido. Impecable. Cuando tocaron el primer tema que grabaron Los Beatles me parece que fue un momento memorable. Yo no lo conocía. Y toda esa sección cuando arman la mini banda, como en los viejos tiempos, yo creo que a la gente le pega mucho esa cosa emotiva sencilla. Otra cosa para destacar fue la organización, me pareció impecable", señaló.

La primera presentación de McCartney en Sudamérica, en el marco de su Freshen Up Tour,incluyó un comentado saludo al presidente Sebastián Piñera. Al respecto, Mestre señaló que, si bien no sabía si alguien le había sugerido el saludo, "me parece una cuestión de respeto frente a la autoridad máxima del país, así que no me pareció mal. En todos los países siempre hay los que la apoyan y los que son oposición. Creo que en nuestro país (Argentina) habría sido distinto porque son un poco más bruscos. Donde yo estaba escuché una pequeña silbatina. Me parece bien que salude al presidente del país si está yendo a verlo".

El músico es fanático de Los Beatles desde pequeño, por lo que guarda un especial recuerdo de las tres noches de 1993 cuando teloneó a McCartney en el Estadio River Plate de Argentina.

"Tuve el placer que en el segundo show, en aquella oportunidad, Paul estaba al costado del escenario mirando. Fue una experiencia inolvidable. Cuando me preguntan cuál de los shows que tuve en mi vida fue el más trascendental, muchos piensan que fue el "Adiós Sui Generis" y yo digo que en realidad fueron los tres shows en los cuales toqué antes de Paul McCartney".