Nintendo anunció una nueva versión para una de sus consolas

Nintendo continúa sorprendiendo a sus fanáticos, tras anunciar una nueva versión para una de sus consolas.

Super Nintendo Classic Edition estará disponible a partir del 29 de septiembre de este año, que incluirá dos controles, un cable HDMI y otro para puertos USB.

21 juegos estarán disponibles en esta plataforma, entre los que destacan Super Mario Kart, Super Mario World, The Legend Of Zelda, Street Fighter, Final Fantasy III, entre otros.

Sin embargo, algunos "gamers" no quedaron del todo conformes con la propuesta de la empresa japonesa. La crítica apunta principalmente a algunas piezas históricas que no estarán, como Donkey Kong II y III, Mortal Kombat II, NBA Jam y el International Superstar Soccer Deluxe, para muchos considerado el mejor juego de fútbol en su era.

El precio en Estados Unidos será de US$ 80, y tendrá como apariencia su clásico color morado.

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT