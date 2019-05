Niño que se emocionó tras selfie con Alexis: 'Pensé que iba a seguir de largo'

Entre las 2 mil personas que llegaron a la avant premier de Mi amigo Alexis en el Cinépolis de La Reina, hubo un invitado que llamó la atención de Alexis Sánchez. En su rápido paso por la alfombra se detuvo para sacarse una selfie con un niño, quien terminó llorando de emoción.

Adán Contreras, de once años de edad, le gritó al jugador y su mamá alcanzó a tocarle el brazo. "Después yo le puse la mano, se acercó a mí. Me dio la mano. Y después me abrazó y mi mamá me tomó la foto'', dijo a ADN.

El niño de 11 años de edad es un seguidor del fútbol, de Colo Colo y del "Niño Maravilla". Acudió al evento gracias a que su tío, quien también lo acompañó, ganó un concurso por invitaciones.

Al jugador lo había visto antes pero desde la tribuna, por lo que esta fue la primera vez que lo tenía tan cerca. "Yo pensé que iba a seguir de largo pero me saqué la foto con él y estoy contento", contó orgulloso.