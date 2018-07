"Niño poeta" debuta con webshow de entrevistas

Jorge Rivas, más conocido como el popular "Niño Poeta", hará su debut en los programas de conversación, ya que tendrá un webshow en el que conversará con escritores chilenos.



El espacio se llamará "No soy el niño poeta", el cual contará con entrevistas a figuras de la literatura nacional.



En conversación con Pousta, Rivas comentó que "fue una súper linda experiencia" y que "en una reunión me dijeron Niño Poeta, y a mí no me gusta que me digan así porque yo no soy un niño poeta, soy un Anti Poeta".