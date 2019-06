Niño Poeta contra Amigos Inseparables: Yo llegué a la televisión no por haber vendido un palo

Jorge Rivas, más conocido como El Niño Poeta, entregó las razones por las que decidió no ser parte de la película Amigos Inseparables, la cual está protagonizada por El Zafrada, El Chimuelo, El Chico Palo, El Tarro y Monito Vidal.

Pese a que participó con ellos en el spot del Ministerio de Salud, el niño de 10 años fue tajante en decir en entrevista con La Cuarta que "quisiera recalcar que no comparto ningún ideal que pudieron ver en ese comercial, ya que pienso sinceramente que yo llegué a la televisión no por haber vendido un palo, ni por un terremoto, ni tampoco por caerme en bicicleta o porque se muriera mi pájaro".

En esa línea, enfatizó en que su fama llegó "para transmitir momentos históricos de nuestra nación, la forma de hacerla progresar y una verdadera alternativa patriótica para Chile, además de hacer prácticamente todo en la literatura y la cultura, que es lo que me apasiona y lo que deseo hacer de grande".

Sobre su ausencia en la película de los virales, Jorge reveló que "en algún momento se me llamó a algún tipo de participación en Amigos Inseparables de Martín Rogers. Dije que no, la trama me parece algo completamente horrible".

Según él, la trama de la película no fue de su agrado porque "después que secuestran al Monito Vidal, vengan los otros a rescatarlo, recién ahí lo único que debía decir era '¡Me las pagarán!' Esa era mi única participación, era violento, como ir pasando por la calle y que alguien te diga puedes hacer un segundo de película".

"Me hubiera gustado que me llamaran desde enero, desde el principio del proyecto", confesó.

"Si Martín Rogers me quiere invitar a la película, que sea más equitativo. Creo que todos somos niños y deberíamos tener las mismas oportunidades. Cinco o diez estrofas para cada uno", agregó.