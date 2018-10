Niño de seis años invitó a 32 compañeros a su cumpleaños y ninguno llegó

Teddy, un niño de seis años, quería celebrar su sexto cumpleaños de manera inolvidable, por lo que les pidió a sus padres que arrendaran un gran lugar para la fiesta y así poder invitar a 32 amigos, de los cuales ninguno llegó.

En la fiesta había mucha pizza gratis, dulces y bebidas para que el niño tuviera una entretenida celebración, sin embargo, no lo logró.

La madre del pequeño contó a ABC 15 News que planificó el cumpleaños con anticipación para ponerse de acuerdo con el padre de Teddy, quien trabaja en otra ciudad, e incluso confirmó la asistencia de algunos de los niños días antes con los apoderados correspondientes.

"He terminado con las fiestas por un tiempo", bromeó Mazzini al medio.

Sin embargo, la triste historia de Teddy dio un gran giro luego de que un periodista compartiera la imagen del pequeño muy triste en medio de la fiesta, volviéndose viral en Twitter, donde recibió muchos saludos y regalos de cumpleaños.

Es más, equipos locales de fútbol y básquetbol lo invitaron a ver sus partidos gratis, donde podrá ver a los Phoenix Suns enfrentarse a los Angeles Lakers.

A Tucson 6-year-old invited 32 of his classmates to a pizza party for his birthday over the weekend... and no one showed up: https://t.co/5KGkBT9gD3 #abc15 pic.twitter.com/cxXf25W2xJ