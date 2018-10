Niño de dos años metió los ahorros de sus padres en una máquina trituradora

Una familia estadounidense perdió 1.060 dólares de ahorros luego de que su pequeño hijo de dos años metiera el dinero en una trituradora de papeles.

El inocente Leo, quien conocía el manejo de la máquina porque había ayudado a sus padres a deshacerse de algunos documentos, destruyó con sus propias manos el sobre en que la pareja guardaba el dinero con el que iban a pagar el abono de temporada del equipo de fútbol americano de la Universidad de Utah.

Para recuperar los ahorros, la familia acudió a la oficina estatal que trata casos similares a este, donde les explicaron que tienen que poner los fragmentos de los billetes en una bolsa de plástico con cierre y enviarlos a una oficina en Washington.

Después de este trámite, deberán de esperar uno o dos años para que les devuelvan el total del dinero.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE