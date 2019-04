Niño bloqueó el iPad de su padre por 48 años al ingresar una contraseña incorrecta reiteradamente

Evan Osnos, un reconocido periodista de la revista estadounidense The New Yorker, se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que su hijo bloqueó su iPad por los próximos 48 años.

En un tuit compartido en su cuenta oficial, el hombre contó que su tablet se bloqueó debido a que su hijo de tres años intentó reiteradamente desbloquear el acceso al dispositivo.

Para que no fuera tildado de mentiroso, el periodista adjuntó una fotografía de la pantalla del iPad en la que se lee: "Inténtelo de nuevo en 25.536.442 minutos", lo que equivale a casi medio siglo.

Al compartir su desgraciada noticia, Osnos recibió varios mensajes de los tuiteros, quienes le recomendaron reinstalar el sistema operativo del aparato, mientras que otros le sugirieron que guarde el iPad para regalárselo a su hijo cuando cumpla 51 años.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW