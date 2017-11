Niña se hace viral por llorar la salida de Bachelet y no querer a Piñera como presidente

A falta de cinco días para las elecciones presidenciales, se viralizó un video de una niña que llora por la inminente partida de Michelle Bachelet como Presidenta de Chile.



La madre de la pequeña grabó el momento, donde su hija manifiesta su descontento ante una posible victoria de Sebastián Piñera en los comicios del próximo domingo.



"Yo no quiero se vaya. Yo quiero a Michelle Bachelet siempre. No quiero que se vaya, sino la Paulina después no va a trabajar. No quiero que trabaje con Piñera", dice la pequeña en el video, el cual tiene casi mil reproducciones en Youtube.