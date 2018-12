Niña descubrió por WhatsApp que su papá tenía novia y le escribió una memorable carta

Para Candela, una joven que se volvió viral por la dramática carta que escribió hace cinco años cuando se enteró que su padre tenía una relación amorosa luego de separarse de su madre, no le fue para nada fácil.

Así lo mostró esta drama queen a través de Twitter, donde compartió lo que escribió en su diario de vida ese fatídico 27 de octubre de 2013: "Mi papá me mintió. Dijo que no tenía novia y no se imaginan. Le revisé el WhatsApp y tenía una tal Paola y ella le decía 'amor'. Yo le voy a empezar a mentir como él me mintió. Esa chica le decía lindo, amor y cielo", partía la misiva.

"Si veo a una chica acá dentro les voy a decir mi discurso: 'Papá, me mentiste. Pensé que entre nosotros no habían secretos pero ya veo que hay muchos secretos. ¿Cuándo pensabas contarme todo esto?' y me voy llorando con Santy a mi pieza y la cierro bien fuerte", dice la primera parte.

Sin embargo, esta maravillosa y dramática carta tiene otra parte, ya escrita con colores diferentes: "A partir de ahora nunca más le voy a hablar bien. Hoy me voy a arriesgar. Lo voy a llamar y le voy a decir: 'Hola, vi tu guasap y una tal Paola te dice amor. ¿Cuándo pensabas decirme, mentiroso?'".

Candela, está claro, lo tenía todo pensado, pero nunca pensó que su dramatismo arrasaría en Twitter, donde la publicación ya tiene más de 10 mil retuits y máde 83.000 "me gusta".