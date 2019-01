Niña argentina quiso celebrar su cumpleaños pero ninguna de sus amigas llegó por haber sido abusada

Hace dos meses Julieta Colinas denunció ante la policía que su exnovio había abusado sexualmente de su hija, lo que desató una serie de sucesos tristes para la menor.

Pese a la tristeza, su madre intentó hacerle una fiesta para celebrar su cumpleaños número once, celebración a la que ninguna de sus cuatro amigas asistió.

Esto molestó a Colinas, quien, a través de redes sociales, contó que las madres de sus compañeras de colegio no les permitieron ir a la fiesta por lo que le había pasado a Morena. "Es la misma nena de siempre... ella no cambió en nada... fue abusada... eso no la convierte en una nena mala", escribió en Facebook.

En la publicación difundió los chats que tuvo con otras madres donde la acusaban de estar "fallando en su rol", asegurando que ellas sí cuidan a sus hijas y que no van a dejar que les pase algo.

"¿Qué piensan? ¿Qué mi hija es una mala nena porque fue abusada? ¿Crees que porque tuvo que enfrentarse a algo feo en su vida, no puede ser una nena con valores y bien educada? Me duele en el alma estas cosas", redactó Colinas en su Instagram, donde también se descargó.

Ante las denuncias, los vecinos del barrio donde vive Morena se solidarizaron y organizaron un picnic en una plaza para festejar de manera masiva el cumpleaños de la niña.