Nieto de Lucho Gatica tras homenaje a su abuelo en Viña del Mar: 'No nos invitaron al evento'

Carlos Gatica, nieto del fallecido cantautor Lucho Gatica, habló con ADN tras el homenaje que recibió su abuelo en el Festival de Viña del Mar, llevándose la Gaviota de Platino en reconocimiento a su tremenda trayectoria.

"Estoy muy emocionado después de ver el homenaje que le hicieron a mi abuelo, pero nosotros no nos enteramos de mucho, porque la realidad es que no nos invitaron y recién nos enteramos de lo que iba a suceder una o dos semanas antes que fuera el homenaje, por eso ya no pudimos ir. Nos hubiese encantado estar allá y presenciar lo que me hicieron a mi abuelo, pero fue muy precipitado cuando nos enteramos", comenzó diciendo el actor.

En esa línea agregó que "nos emociona muchísimo que haya recibido la Gaviota de Platino. Es un honor y un orgullo enorme haber visto el homenaje a mi abuelo. Ayer fue algo precioso. Nos emocionamos hasta las lágrimas al verlo acá con la familia".

¿Cómo se vive en México el Festival? "La mayoría de los cantantes de México tienen como meta cantar en el Festival de Viña del Mar. Este año está Carlos (Rivera), Yuri y para mí, sin duda, es el Festival más importante del mundo en habla hispana", cerró.